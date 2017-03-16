Ян Облак: Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой попытки
Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) и выход в
четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда
тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел мяч и прыгнул
за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», -
приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция