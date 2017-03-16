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Ян Облак: Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой попытки

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», - приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.

Матч

Атлетико - Байер - 0:0

Состав

Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн

Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)

Предупреждения:

Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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