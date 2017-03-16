Ян Облак: Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой попытки

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Иногда ты делаешь три сейва за раз, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня хорошо», - приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.