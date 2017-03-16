Тьемуэ Бакайоко: Теперь «Монако» надеется пройти еще дальше четвертьфинала

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Это что-то великолепное. Этот выход мы заслужили и заработали сами. Теперь «Монако» надеемся пройти еще дальше, мы не должны стыдиться перед другими семью командами, - приводит слова Бакайоко официальный твиттер «Монако».

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.