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Бернарду Силва: В этом сезоне наша сила в том, что мы не боимся играть

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы не дрогнули. В этом сезоне наша сила в том, что мы не боимся играть. Мы очень рады, что прошли в четвертьфинал, спасибо Бакайоко, что вывел нас дальше, - приводит слова Силва официальный твиттер «Монако». 

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле. 

Матч

Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)

Голы

Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).

Состав

Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро

Предупреждения:

Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

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