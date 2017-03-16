Бернарду Силва: В этом сезоне наша сила в том, что мы не боимся играть

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы не дрогнули. В этом сезоне наша сила в том, что мы не боимся играть. Мы очень рады, что прошли в четвертьфинал, спасибо Бакайоко, что вывел нас дальше, - приводит слова Силва официальный твиттер «Монако».

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.