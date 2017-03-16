Диего Симеоне: Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Байером»
(0:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Я всем доволен. Хочу поздравить своих
подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему
выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы
всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов - это особый турнир.
Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба», - приводит слова Симеоне
официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция