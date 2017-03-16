Диего Симеоне: Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я всем доволен. Хочу поздравить своих подопечных. Многое изменилось за последние четыре года, но игроки по-прежнему выкладываются на поле по максимуму. Мы сделали еще один важный шаг вперед. Мы всегда хотим прибавлять и двигаться вперед. Лига чемпионов - это особый турнир. Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче испанский клуб обыграл команду из Германии со счетом 4:2 и по сумме двух встреч (4:2) «матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.