Вадим Васильев: «Монако» совершил подвиг и прошел очень сильную команду с огромным бюджетом

Президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Это подвиг нашей команды в игре против очень большой европейской команды с огромным бюджетом. Когда я увидел нас на первой странице газеты L'Equipe в среду утром, я подумал, что весь французский футбол за нас, и я был очень рад. Мы достойны нашей истории. Я очень горжусь своими игроками.

- Ваша победа - отлично для французского футбола.

- Да, конечно. Я надеюсь, что «Лион» в матче Лиги Европы пройдет «Рому», это было бы отлично для таблицы коэффициентов УЕФА. Жалко, что «ПСЖ» проиграл «Барселоне», я надеялся, что парижане выбьют каталонцев - приводит слова Васильева L'Equipe.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.