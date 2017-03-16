Вадим Васильев: «Монако» совершил подвиг и прошел очень сильную команду с огромным бюджетом
Президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Это подвиг нашей команды в игре против очень большой европейской команды с огромным бюджетом. Когда я увидел нас на первой странице газеты L'Equipe в среду утром, я подумал, что весь французский футбол за нас, и я был очень рад. Мы достойны нашей истории. Я очень горжусь своими игроками.
- Ваша победа - отлично для французского футбола.
- Да, конечно. Я надеюсь, что «Лион» в матче Лиги Европы пройдет «Рому», это было бы отлично для таблицы коэффициентов УЕФА. Жалко, что «ПСЖ» проиграл «Барселоне», я надеялся, что парижане выбьют каталонцев - приводит слова Васильева L'Equipe.
Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция