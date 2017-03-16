Мбаппе и Облак признаны лучшими игроками вечера в Лиге чемпионов
Голкипер «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком матча с «Байером»
(0:0), а главным героем встречи «Монако» - «Манчестер Сити» (3:1) назван Килиан
Мбаппе, сообщает официальный сайт УЕФА.
24-летний вратарь отразил семь ударов по своим воротам и совершил невероятный сэйв, трижды отбив мяч, летевший в ворота после добивания.
ЭТО ЧУДЕСА! ЧТО ОБЛАК ТВОРИТ! #спорт #UCL #Облак #Атлетико pic.twitter.com/d1ZNMVUPyh— Sovsport.ru (@sovsport) 15 марта 2017 г.
«Иногда ты делаешь три сейва за
раз, а иногда тебе забивают с первой же попытки. Это трудно объяснить. Я увидел
мяч и прыгнул за ним. Я быстро среагировал, поэтому все сложилось для меня
хорошо», - поделился впечатлениями после матча Облак.
А Килиан в параллельном матче провел на поле 81 минуту и открыл счет на восьмой минуте встречи.
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