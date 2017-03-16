НХЛ. «Филадельфия» принимает «Питтсбург», «Калгари» - «Бостон» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
16 марта
Матч
Филадельфия - Питтсбург - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)2-й период
Голы:
Кутюрье (Шенн, Уайс), 21:00 (1:0). Симмондс (Гостисбеер, Проворов), 26:20 (2:0).
Место и дата
16 марта 02:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Калгари - Бостон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
16 марта 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Колорадо - Детройт - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
16 марта 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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