Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 3
минуты. Кузнецова совершила четыре эйса и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6, проиграв
1 гейм на своей подаче, а Павлюченкова дважды подала навылет и реализовала один
брейк.
В полуфинале Кузнецова встретится
победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия)— Гарбинье Мугуруса (Испания).
Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 2:6
Место и дата
15 марта 23:30, , Онлайн-трансляция
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