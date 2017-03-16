Кузнецова обыграла Павлюченкову и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

читайте также

Веснина, обыграв Кербер, вышла в поуфинал турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Винус Уильямс Российская теннисистка Елена Веснина в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе одержала победу над представительницей Германии Анжеликой Кербер.

Кристина Младенович: Теперь я веду в личных встречах с Халеп, с игроками из топ-5 такое происходит не так часто 26-я ракетка мира Кристина Младенович прокомментировала свою победу над Симоной Халеп из Румынии (6:3, 6:3) в матче третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Анжелик Кербер: Не помню, когда в последний раз играла с Весниной Вторая ракетка мира Анжелик Кербер прокомментировала победу над Полин Парментье из Франции (7:5, 3:6, 7:5) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе и высказалась о матче с Еленой Весниной.

Веснина, обыграв Бабош, впервые вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе Российская теннисистка Елена Веснина в рамках третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе нанесла поражение представительнице Венгрии Тимеи Бабош.

WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификации WTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.

Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матч Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

Доминика Цибулкова: Плишкова подавала как животное Пятая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала матч третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Кристиной Плишковой (2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)), по ходу которого она отыграла матч-бол.

Элина Свитолина: Я получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть Десятая ракетка мира Элина Свитолина после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Дарьей Гавриловой из Австралии (6:2, 6:1) высказалась о своей победной серии, которая теперь насчитывает 15 матчей.

Каролина Плишкова: Чувствую больше давления из-за высокого посева Третья ракетка мира Каролина Плишкова после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Ириной-Камелией Бегу из Румынии (6:4, 7:6 (7:2)) высказалась о том, как на ней сказывается высокий посев.

Автобиография Шараповой выйдет в сентябре Российская теннисистка Мария Шарапова анонсировала выход автобиографии.

Плишкова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Чешка Каролина Плишкова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.

Кузнецова победила Винчи на турнире в Индиан-Уэллсе Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Светланой Кузнецовой и итальянкой Робертой Винчи завершился победой российской теннисистки в трех сетах. Итоговый счет матча – 6:2, 2:6, 6:1 в пользу Кузнецовой.

Каролин Возняцки: Участие Шараповой на турнире в Штутгарте – неуважение к другим игрокам Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки недоумевает по поводу будущего участия Марии Шараповой в турнире WTA в Штутгарте.

Веснина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе Россиянка Елена Веснина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Каролина Плишкова: Я не заслужила победу над Пуиг Третья ракетка мира Каролина Плишкова оценила свою игру в матче второго круга турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Моникой Пуиг (1:6, 6:4, 6:4).

Турнир в Индиан-Уэллсе (WTA). Кузнецова обыграла Ларссон во втором раунде, Касаткина уступила Плишковой Завершились два матча второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) с участием российских теннисисток. Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд, а Дарья Касаткина выбыла из соревнований.

Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе Матч второго раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и эстонкой Анетт Контавейт завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Павлюченковой.

Свитолина признана игроком месяца в феврале Десятая ракетка мира Элина Свитолина стала игроком месяца в феврале по итогам опроса на официальном сайте WTA.