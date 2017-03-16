Джон Стоунз: Мы играли спустя рукава

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) и вылет команды из Лиги чемпионов.

«Мы играли спустя рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались это исправить, но подвели плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации у своих.

Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось», - приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче «Сити» обыграл монегасков со счетом 5:3, но по сумме двух встреч (6:6) и за счет трех забитых мячей на выезде в четвертьфинал турнира вышел «Монако».