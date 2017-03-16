Джон Стоунз: Мы играли спустя рукава
Защитник
«Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение от «Монако»
(1:3) и вылет команды из Лиги чемпионов.
«Мы играли спустя
рукава. В первом тайме даже и близко не показали свой уровень. Потом пытались
это исправить, но подвели плохая реализация у чужих ворот и потеря концентрации
у своих.
Во втором тайме мы нащупали свою игру и должны были забивать больше. Это тяжелое поражение. Нам нужно было выложиться и выйти в следующий раунд, но не получилось», - приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом матче «Сити» обыграл монегасков со счетом 5:3, но по сумме двух встреч (6:6) и за счет трех забитых мячей на выезде в четвертьфинал турнира вышел «Монако».
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция