СКА – «Динамо» (Москва). Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА сыграет с московским
«Динамо».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в четырех предыдущих матчах этого противостояния трижды побеждали подопечные Олега Знарка (2:1, 4:2, 4:1) и единожды победа оказывалась за москвичами (3:2 ОТ).
Матч
Место и дата
16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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