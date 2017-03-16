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ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали армейцы (2:1, 4:2) и два раза победа оказывалась за железнодорожниками (4:3, 5:1).

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

16 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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