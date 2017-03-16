ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с
«Локомотивом».
Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, в трех предыдущих матчах этого противостояния дважды побеждали армейцы (2:1, 4:2) и два раза победа оказывалась за железнодорожниками (4:3, 5:1).
Матч
Место и дата
16 марта 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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