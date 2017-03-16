ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Федор Канарейкин: Файзуллин? Если ты хороший парень, то это еще не все

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.