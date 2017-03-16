«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», забросив четыре безответные шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Питтсбург» со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Клод Жиру и Дэйл Вейс.

Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 27 минут 17 секунд и отдал одну результативную передачу, а его соотечественник из команды соперника Евгений Малкин провел на льду 17 минут 24 секунды, но полезными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 95-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 72 балла.

В следующем матче «Флайерз» 17 марта на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «пингвины» также сыграют с «Девилз», но на следующий день.

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