«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», забросив четыре безответные шайбы
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Питтсбург» со счетом
4:0.
В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Клод Жиру и Дэйл Вейс.
Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 27 минут 17 секунд и отдал одну результативную передачу, а его соотечественник из команды соперника Евгений Малкин провел на льду 17 минут 24 секунды, но полезными действиями не отметился.
«Питтсбург» с 95-ю
очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же
расположилась на 11-й строчке, имея в активе 72 балла.
В следующем матче «Флайерз»
17 марта на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «пингвины» также сыграют с «Девилз»,
но на следующий день.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Питтсбург - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Кутюрье (Шенн, Уайс), 21:00 (1:0). Симмондс (Гостисбеер, Проворов), 26:20 (2:0). Жиру (Бельмар), 55:44 (3:0). Уайс (Шенн), 59:12 (4:0).
Место и дата
16 марта 02:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция