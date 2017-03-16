Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Краснодар- : -Сельта
Футбол  Рома- : -Лион
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Баскетбол  Панатинаикос- : -Реал
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург», забросив четыре безответные шайбы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Питтсбург» со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Уэйн Симмондс, Клод Жиру и Дэйл Вейс.

Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отыграл 27 минут 17 секунд и отдал одну результативную передачу, а его соотечественник из команды соперника Евгений Малкин провел на льду 17 минут 24 секунды, но полезными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 95-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 72 балла.

В следующем матче «Флайерз» 17 марта на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «пингвины» также сыграют с «Девилз», но на следующий день.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Питтсбург - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Кутюрье (Шенн, Уайс), 21:00 (1:0). Симмондс (Гостисбеер, Проворов), 26:20 (2:0). Жиру (Бельмар), 55:44 (3:0). Уайс (Шенн), 59:12 (4:0).

Место и дата

16 марта 02:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Калгари» принимает «Бостон», «Анахайм» - «Сент-Луис» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Александр Овечкин снова чуть не свалился за бортик. Но свой гол забил (видео)Александр Овечкин снова чуть не свалился за бортик. Но свой гол забил (видео)И прервал невероятный антирекорд из 10 матчей без шайб. Да, Александр Великий снова на коне!Ванек, Хо-Сэнг и Бэкстрем – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Радулов прищемил ногу Анисимову, и тот упал от боли. Инцидент в Монреале (видео)Радулов прищемил ногу Анисимову, и тот упал от боли. Инцидент в Монреале (видео)Один русский нанес травму другому? Да. Александр Радулов из «Монреаля» перестарался в борьбе у борта – пострадал Артем Анисимов из «Чикаго».«Ювентус» и «Лестер» в 1/4 финала ЛЧ, шайбы Овечкина и Панарина и 31 сэйв Василевского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Даллас», «Лос-Анджелес» проиграл «Аризоне» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Тампа» в овертайме обыграла «Оттаву», Василевский совершил 31 сэйвВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде в овертайме обыграла «Оттаву» со счетом 2:1.Шайба Сошникова не спасла «Торонто» от разгрома во ФлоридеВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на домашнем льду разгромила «Торонто» со счетом 7:2.Шайба Панарина и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Монреаль»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Чикаго» со счетом 2:4.Видео дня: Овечкин прервал свою рекордную безголевую сериюРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Миннестой» (4:2) забросил шайбу и тем самым прервал свою рекордную безголевую серию.Шайбы Овечкина и Кузнецова принесли победу «Вашингтону» в матче с «Миннесотой»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.Роман Любимов: Первый месяц в «Филадельфии» я ходил с квадратными глазамиРоссийский нападающий Роман Любимов рассказал о процессе своей адаптации к реалиям жизни в Северной Америке.У Наместникова случился рецидив травмы в матче с «Рейнджерс»Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».Евгений Малкин: В этом году у «Магнитки» опять высокие шансы на Кубок ГагаринаЕвгений Малкин: В этом году у «Магнитки» опять высокие шансы на Кубок ГагаринаКорреспондент «Советского спорта» в Калгари взял интервью у одного из лучших бомбардиров лиги – Евгения Малкина.Евгений Малкин: Иногда надо ночью встать, чтобы посмотреть хоккейЛидер «Питтсбурга» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Крис Верстиг: Мне сказали, что раньше клуб одерживал десять побед подряд за семь-восемь лет до моего рожденияФорвард «Калгари» Крис Верстиг после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 Б) высказался о победной серии команды, которая теперь насчитывает десять игр, что является повторением клубного рекорда 1978 года.Чудинов останется в СКА еще на сезонЗащитник СКА Максим Чудинов продолжит выступать за питерский клуб в следующем сезоне, сообщает Федеральное агентство новостей.«Калгари» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезонПобеда над «Питтсбургом» (4:3 Б) стала для «Калгари» десятой подряд. Тем самым «огоньки» повторили клубный рекорд по продолжительности победной серии за один сезон.Снова ждем Овечкина? Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из АмерикиСнова ждем Овечкина? Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из АмерикиЗа месяц до начала плей-офф Кубка Стэнли можно прикинуть, кого получит сборная России на чемпионат мира.Славин, Маршанд и Аткинсон – звезды дня в НХЛЗащитник «Каролины» Джейкоб Славин признан первой звездой дня в НХЛ.
Футбол
Диего Симеоне: Выход в четвертьфинал - важное событие для клуба
Футбол
Леонарду Жардим: Мы заслужили этот выход в четвертьфинал!
Футбол
Хосеп Гвардиола: Мы прекрасно сыграли во втором тайме, но забыли это сделать в первом
Футбол
Тайфун Коркут: Сегодня мы значительно увереннее контролировали мяч
все новости
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
Иван Проворов
Иван Провороввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости