«Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил с крупным счетом «Хьюстону»
В матче регулярного
чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке разгромил «Лейкерс» со счетом
139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25).
Самым результативным
стал форвард гостевой команды Джулиус Рэндл, в его активе 32 очка.
Российский центровой «Лос-Анджелеса»
Тимофей мозгов участия в матче не принимал
«Лейкерс» потерпел
третье поражение кряду и занимает последнее, 15 место в Западной конференции, а
«Хьюстон» в ней же расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Рокетс»
18 марта сыграет с «Нью-Орлеаном», а команда из Лос-Анджелеса примет «Милуоки».
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Место и дата
16 марта 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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