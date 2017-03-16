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«Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил с крупным счетом «Хьюстону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке разгромил «Лейкерс» со счетом 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25).

Самым результативным стал форвард гостевой команды Джулиус Рэндл, в его активе 32 очка.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей мозгов участия в матче не принимал

«Лейкерс» потерпел третье поражение кряду и занимает последнее, 15 место в Западной конференции, а «Хьюстон» в ней же расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Рокетс» 18 марта сыграет с «Нью-Орлеаном», а команда из Лос-Анджелеса примет «Милуоки».

НБА
Регулярный чемпионат

Матч

Хьюстон - Лейкерс - 139:100

Место и дата

16 марта 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

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