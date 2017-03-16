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«Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первый матч между этими командами завершился ничьей со счетом 1:1.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ростов

Место и дата

16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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