«Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ростовом».

Встреча пройдет на «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первый матч между этими командами завершился ничьей со счетом 1:1.