«Манчестер Юнайтед» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)
В ответном матче 1/8
финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ростовом».
Встреча пройдет на «Олд
Траффорд» в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведете текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первый матч между этими командами завершился ничьей со счетом 1:1.
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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