ЛЕ. 1/8 финала. «Боруссия» М примет «Шальке, «Рома» – «Лион» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/8 финала
Ответные матчи
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Кристал Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 марта 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция
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