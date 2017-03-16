Алан Дзагоев попал в команду недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие
результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется
команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
В 26-ю команду недели попал полузащитник московского ЦСКА
Алан Дзагоев, который в матче 19-го тура чемпионата России с «Томью» (4:0)
забил гол и отдал две результативные передачи.
Лучшими в этой команде стали: Мауро Икарди, Эвер Банега (оба «Интер»), Мемфис Депай («Лион»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») и Лоик Перрен («Сент-Этьен»).
Команда недели FIFA 17 №26
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