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Алан Дзагоев попал в команду недели FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 26-ю команду недели попал полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев, который в матче 19-го тура чемпионата России с «Томью» (4:0) забил гол и отдал две результативные передачи.

Лучшими в этой команде стали: Мауро Икарди, Эвер Банега (оба «Интер»), Мемфис Депай («Лион»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити») и Лоик Перрен («Сент-Этьен»).

Команда недели FIFA 17 №26
Команда недели FIFA 17 №26

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