21 сэйв Худобина помог «Бостону» обыграть на выезде «Калгари»
В матче регулярного
чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 2:5.
В составе победителей дубль оформил Давид Пастрняк и по разу
отметились Брэд Маршан, Дэвид Бэйкс и Мэтт Белески, а у хозяев льда шайбы
забросили Алекс Сиассон и Дуги Хэмилтон.
Российский голкипер гостевой команды Антон Худобин 21 бросок
из 23 по своим воротам.
Обе команды имеют в активе по 82 очка, но «Калгари» занимает
пятое место в Западной конференции, а «Бостон» седьмое на «Востоке».
В следующем матче «Флэймз» 18 марта примет «Даллас», а «Брюинз»
днем ранее сыграет с «Эдмонтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Бостон - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы:
Чиассон (Стэйджан, Боума), 9:23 (1:0). Пастрняк (Хара), 11:47 (1:1). Маршанд 26:04 (1:2). Хэмилтон Д. 27:14 (2:2). Бэкес (Крейчи), 31:03 (2:3). Белески (Спунер, Стэффорд), 43:36 (2:4). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 59:57 (2:5).
Место и дата
16 марта 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция