21 сэйв Худобина помог «Бостону» обыграть на выезде «Калгари»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 2:5.

В составе победителей дубль оформил Давид Пастрняк и по разу отметились Брэд Маршан, Дэвид Бэйкс и Мэтт Белески, а у хозяев льда шайбы забросили Алекс Сиассон и Дуги Хэмилтон.

Российский голкипер гостевой команды Антон Худобин 21 бросок из 23 по своим воротам.

Обе команды имеют в активе по 82 очка, но «Калгари» занимает пятое место в Западной конференции, а «Бостон» седьмое на «Востоке».

В следующем матче «Флэймз» 18 марта примет «Даллас», а «Брюинз» днем ранее сыграет с «Эдмонтоном».

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