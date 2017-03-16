Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарец Станислас Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Третья ракетка мира Вавринка в четвертом круге обыграл японца Йошихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.
В четвертьфинале швейцарец сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, 10-й номер посева) – Доминик Тим (Австрия, 8).
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 доллара
Мужчины
Четвертый раунд
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Нисиока Й. (Япония) - 3:6, 6:3, 7:6
Место и дата
16 марта 04:00, , Онлайн-трансляция
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