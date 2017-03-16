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«Атлетико» и «Монако» в 1/4 финала ЛЧ, передача Проворова и 21 сэйв Худобина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. «Монако» обыграл «Манчестер Сити» и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

2. В параллельном матче мадридский «Атлетико» не смог обыграть «Байер», но все же стал последним участником 1/4 финала.

3. Килиан Мбаппе и Ян Облак признаны лучшими игроками заключительных ответных матчей 1/8 финала.

4. Таким образом стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов, а жеребьевка команд состоится уже в эту пятницу.

5. В НХЛ в ночь со среды на четверт прошло четыре матча,а в НБА десять игр.

6.  «Филадельфия» обыграла «Питтсбург», забросив четыре безответных шайбы. Иван Проворов записал на свой счет передачу.

7. 21 сэйв Антона Худобина помог «Бостону» на выезде обыграть «Калгари».

8. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил с крупным счетом «Хьюстону».

9. Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

10. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в команду недели футбольного симулятора FIFA 17.

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Цитата дня: «Мы прекрасно сыграли во втором тайме, но забыли это сделать в первом», - Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Сити» из ЛЧ.

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