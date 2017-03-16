Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-Уэллсе
Чешка Каролина Плишкова стала соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
В четвертьфинале чешка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте почти два часа.
Кузнецова, в свою очередь, одержала вверх над еще одной россиянкой Анастасией Павлюченковой.Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 7:6
Место и дата
16 марта 05:00, , Онлайн-трансляция
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