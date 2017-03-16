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Плишкова стала соперницей Кузнецовой по полуфиналу туринра в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешка Каролина Плишкова стала соперницей россиянки Светланы Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинале чешка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте почти два часа. 

Кузнецова, в свою очередь, одержала вверх над еще одной россиянкой Анастасией Павлюченковой.  

Индиан-Уэллс (США)
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд

Четвертьфинал

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 7:6

Место и дата

16 марта 05:00, , Онлайн-трансляция

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