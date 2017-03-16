Бывший владелец «Портсмута»: Напряженный график «Манчестер Юнайтед» может сыграть на руку «Ростову»

Бывший владелец британского «Портсмута» Роман Дубов оценил шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

- Шансы есть всегда, и это «Ростов» в нынешнем сезоне уже неоднократно доказывал. Возможно, на руку «Ростову» сыграет и напряженный график «Манчестер Юнайтед» — в частности, недавняя кубковая игра с «Челси». Но все же надо признать, что на своем поле хозяева стадиона «Олд Траффорд» проигрывают крайне редко.

Сегодня повышенного интереса к «Ростову» в Англии нет. В прессе проскакивают короткие комментарии, авторы которых сходятся в том, что «Манчестер» пройдет в четвертьфинал Лиги Европы. Но на самом деле «Ростов» все-таки уже знают в Англии, специалисты следят за ним, и для футбольного мира эта команда — не открытие, - цитируют Дубова «Известия».

Напомним, что ответная игра пройдет сегодня в Англии в 23:05 мск. Первый матч завершился со счетом 1:1.