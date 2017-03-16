Президент FIS выступил за участие «чистых» российских спортсменов на ОИ-2018

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил за участие «чистых» российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

- Я за то, чтобы защитить «чистых» спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так.

Мы не можем обвинять в чем-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев... И все евреи были убиты... Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины, - сказал Каспер.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.