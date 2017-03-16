Куратор «Ростова»: Наши шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы - 50 на 50

Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор «Ростова» Игорь Гуськов оценил шансы российского клуба в матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.



- Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная. Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50, - поделился ожиданиями Гуськов.

Напомним, что ответная игра пройдет сегодня в Англии в 23:05 мск. Первый матч завершился со счетом 1:1.