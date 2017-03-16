Федерер победил Надаля и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертом круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты првоели на корте чуть больше часа.
В четвертьфинале Федерер сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который, в свою очередь, обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 доллара
Мужчины
Четвертый раунд
Матч
Надаль Р. (Испания) - Федерер Р. (Швейцария) - 2:6, 3:6
Место и дата
16 марта 03:00, , Онлайн-трансляция
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