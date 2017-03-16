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Федерер победил Надаля и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертом круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.  Теннисисты првоели на корте чуть больше часа. 

В четвертьфинале Федерер сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, который, в свою очередь, обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 6 993 450 доллара

Мужчины 

Четвертый раунд

Матч

Надаль Р. (Испания) - Федерер Р. (Швейцария) - 2:6, 3:6

Место и дата

16 марта 03:00, , Онлайн-трансляция

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