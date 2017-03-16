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Мэйсон, Пастрняк и Симмондс - звезды дня в НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала имена трех звезд игрового дня.

Первой звездой  стал вратарь «Филадельфии» Стив Мэйсон, который в матче с «Питтсбургом» (4:0) отразил все 23 броска по своим воротам. 

Второй звездой стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший дубль в матче с «Калгари» (5:2).

Третья звезда - нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс, забросивший свою 200-ю шайбу в карьере. 

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