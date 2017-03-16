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Вход на матч «Анжи» - «Оренбург» будет свободным

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии
Руководство «Анжи» преподнесло подарок болельщикам команды, сделав вход на матч 20-го тура РФПЛ с «Оренбургом» бесплатным, сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).

Матч «Анжи» - «Оренбург» состоится 17 марта в 19:00 мск. После 19 туров махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, их соперники идут на 13-й строчке. 
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