Вход на матч «Анжи» - «Оренбург» будет свободным
Руководство «Анжи» преподнесло подарок болельщикам команды, сделав вход на матч 20-го тура РФПЛ с «Оренбургом» бесплатным, сообщает пресс-служба клуба.
Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).
Матч «Анжи» - «Оренбург» состоится 17 марта в 19:00 мск. После 19 туров махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, их соперники идут на 13-й строчке.
Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).
Матч «Анжи» - «Оренбург» состоится 17 марта в 19:00 мск. После 19 туров махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, их соперники идут на 13-й строчке.
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