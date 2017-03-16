Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа: Я отдал все силы, но вратарь «Байера» был очень хорош
Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов.
- Мы все очень рады, что уже четвертый год подряд входим в число лучших восьми клубов в Европе. Не так просто быть среди лучших восьми команд.
Здорово, что тренер снова доверяет мне. Я вернусь домой счастливым, потому что оставил все силы на поле, но их вратарь действительно очень хорош.
С этого момента каждая игра будет очень трудной. С завтрашнего дня мы должны думать о воскресном матче, он будет для нас сродни финальному, - приводит слова Корреа официальный сайт «Атлетико».
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция