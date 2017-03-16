Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа: Я отдал все силы, но вратарь «Байера» был очень хорош

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов.

- Мы все очень рады, что уже четвертый год подряд входим в число лучших восьми клубов в Европе. Не так просто быть среди лучших восьми команд.

Здорово, что тренер снова доверяет мне. Я вернусь домой счастливым, потому что оставил все силы на поле, но их вратарь действительно очень хорош.

С этого момента каждая игра будет очень трудной. С завтрашнего дня мы должны думать о воскресном матче, он будет для нас сродни финальному, - приводит слова Корреа официальный сайт «Атлетико».

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).