Антуан Гризманн: «Атлетико» не атаковал, как сумасшедший, и теперь мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов и об игре с «Байером» (0:0).

- У нас было несколько моментов, не повезло, но самое главное в том, чтобы подумать о следующей игре. Мы не пошли атаковать, как сумасшедшие. Мы попытались стоять далеко на своей половине, как всегда, и сейчас мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кажется легко быть в топ-8 в Европе четвертый год, но в сезоне много игр, и надо во всех показывать, что мы сильная команда. Надеюсь, мы получим в соперники хороший клуб и сможем пройти в полуфинал.

Облак? Мы в команде говорим, что это лучший вратарь в мире. Он показывает это в каждой игре и в матче против «Байера» тоже, - приводит слова Гризманна официальный сайт «Атлетико».

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).