Антуан Гризманн: «Атлетико» не атаковал, как сумасшедший, и теперь мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов и об игре с «Байером» (0:0).
- У нас было несколько моментов, не повезло, но самое главное в том, чтобы подумать о следующей игре. Мы не пошли атаковать, как сумасшедшие. Мы попытались стоять далеко на своей половине, как всегда, и сейчас мы счастливы быть в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Кажется легко быть в топ-8 в Европе четвертый год, но в сезоне много игр, и надо во всех показывать, что мы сильная команда. Надеюсь, мы получим в соперники хороший клуб и сможем пройти в полуфинал.
Облак? Мы в команде говорим, что это лучший вратарь в мире. Он показывает это в каждой игре и в матче против «Байера» тоже, - приводит слова Гризманна официальный сайт «Атлетико».
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция