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Сергей Харитонов: Мне поступают предложения из многих организаций, но я предпочел выступить в M-1 Global

Источник:  Mix FightКомментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о своем решении выступить на турнире M-1 Challenge, который пройдет 15 июня в китайском городе Харбин, а также о предстоящем бое на турнире Bellator.

- Знаешь ли ты, кто будет соперником, и, если нет, есть ли какие-то ожидания на этот счет?
- Нет, ничего еще не знаю. Мне поступило предложение от М-1 провести бой в Харбине, а так как мы давно общаемся с Вадимом Финкельштейном и понимаем друг друга и я дал свое согласие. Вадим сказал, что я интересен китайской публике, и он хочет, чтобы я представлял в Россию на этом турнире. По поводу соперника пока ничего не знаю даже приблизительно. Каких-то мыслей и предположений на этот счет у меня пока не возникает, я сейчас сконцентрирован на предстоящем бое в Bellator, это моя основная цель на сегодня. А уже после этого боя буду думать о сопернике в М-1.

- Когда ты хотел провести бой в России в декабре, Bellator не дал свое согласие. Что изменилось в этот раз, и тяжело ли было получить разрешение на бой в М-1?
- Никаких проблем не было, я не хотел бы сейчас особо комментировать, как мы пришли к соглашению, но одно точно – разрешение получено, и после Bellator я выступлю на турнире М-1 Challenge в Харбине.

- Сейчас ты сфокусирован на подготовке к 31 марта, это понятно. Но после этого боя, когда планируешь начать подготовку к 15 июня?
- Да, сейчас я готовлюсь к мартовскому турниру, через несколько дней вылетаю в Америку. А подготовку к бою на М-1 планирую начать сразу после поединка, останавливаться и прерывать работу не хочу.

- В прошлый раз ты выступал в Китае на M-1 Challenge 53. Как тебе китайская публика, и какие общие впечатления от турнира остались?
- Все прошло отлично, мне понравился и уровень организации, и отношение к спортсменам, и реакция публики. Я думаю, уже имея опыт проведения турнира в Китае, М-1 в этот раз сделает шоу намного ярче и круче. Хотя и в прошлый раз все было отлично.

- Поступают ли тебе предложения от других российских организаций? Почему ты решил выступить в М-1?
- Да, мне поступает очень много предложений, в последнее время они прямо посыпались на меня. Я не буду говорить, от кого конкретно, но в том числе и от крупных российских промоушенов. Но я уже давно с М-1, с Вадимом Финкельштейном мы друг друга знаем, хорошо ладим и доверяем друг другу. Поэтому я и предпочел выступить в М-1.

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