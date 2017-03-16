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Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.

Откроют этап две спринтерские гонки, обе состоятся 17 марта. В субботу, 18 марта, в программе значатся два пасьюта.

Закроются соревнования 19 марта двумя масс-стартами.  

Расписание трансляций

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

17 марта

16:00 мск - спринт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч Арена» (15:50 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

18:30 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (18:30 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

18 марта

14:45 мск - гонка преследования (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:35 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

17:00 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч Арена» (16:50 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

19 марта

13:15 мск - масс-старт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:10 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

15:30 мск - масс-старт (мужчины) 

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

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