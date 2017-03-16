Расписание трансляций этапа Кубка мира в Холменколлене
17 марта стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Он пройдет в норвежском Холменколлене.
Откроют этап две спринтерские гонки, обе состоятся 17 марта. В субботу, 18 марта, в программе значатся два пасьюта.
Закроются соревнования 19 марта двумя масс-стартами.
Расписание трансляций
Кубок мира
Холменколлен, Норвегия
17 марта
16:00 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч Арена» (15:50 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
18:30 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (18:30 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
18 марта
14:45 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:35 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
17:00 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч Арена» (16:50 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
19 марта
13:15 мск - масс-старт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:10 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
15:30 мск - масс-старт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (15:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»