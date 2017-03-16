Полузащитник «Атлетико» Томас Парти: В детстве всегда представлял, как буду наслаждаться гимном Лиги чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Томас Парти поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов и об игре с «Байером» (0:0).

- Мы рады, что вышли в четвертьфинал в четвертый год подряд. Мы должны быть горды нашей работой и двигаться дальше.

Играть в Лиге чемпионов - это мечта, потому что маленький я всегда представлял себе, что буду участвовать в этом турнире и наслаждаться гимном Лиги чемпионов.

Во второй половине мы, как и «Байер», стремились забить. Я думаю, что «Атлетико» все сделал хорошо, так что мы счастливы, - приводит слова Парти официальный сайт «Атлетико».

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).