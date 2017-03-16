Полузащитник «Атлетико» Томас Парти: В детстве всегда представлял, как буду наслаждаться гимном Лиги чемпионов
Полузащитник «Атлетико» Томас Парти поделился мнением о выступлении мадридского клуба в Лиге чемпионов и об игре с «Байером» (0:0).
- Мы рады, что вышли в четвертьфинал в четвертый год подряд. Мы должны быть горды нашей работой и двигаться дальше.
Играть в Лиге чемпионов - это мечта, потому что маленький я всегда представлял себе, что буду участвовать в этом турнире и наслаждаться гимном Лиги чемпионов.
Во второй половине мы, как и «Байер», стремились забить. Я думаю, что «Атлетико» все сделал хорошо, так что мы счастливы, - приводит слова Парти официальный сайт «Атлетико».
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграли нулевую ничью с «Байером» и прошли в четвертьфинал за счет победы в первом матче (4:2).
Матч
Состав
Атлетико: Облак, Годин, Хименес, Эрнандес Л., Врсалько, Карраско (Савич, 72), Коке, Парти, Сауль, Корреа (Гайтан, 66), Гризманн
Байер: Лено, Едвай, Драгович, Венделль, Хильберт, Баумгартлингер, Бельараби, Брандт (Бэйли, 79), Кампль, Эрнандес (Мехмеди, 81), Волланд (Арангис, 89)
Предупреждения:
Хименес, 67; Гайтан, 90 - Едвай, 64; Баумгартлингер, 71
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
15 марта 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция