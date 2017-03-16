M-1 Challenge 76. Чемпионский бой Невзорова и Евлоева состоится на турнире

Действующий чемпион M-1 Challenge в легчайшем весе Павел Витрук проходит длительный курс лечения и восстановления, что вывело его из строя примерно до июля. Было принято решение, что 22 апреля в Назрани, где состоится турнир M-1 Challenge 76, за временный чемпионский пояс в этом весе сразятся Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК, 12-2) и Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия, 6-0).

После двух уверенных побед на топовыми полулегковесами Тимуром Нагибиным и Андреем Лежневым, Алексей Невзоров вплотную подобрался к чемпионскому бою в весовой категории до 65,8 кг. Однако у Ивана Бухингера и Магомеда Идрисова еще впереди возможный бой-реванш, в котором на кону наконец будет стоять чемпионский пояс и поэтому Алексей принял решение еще раз попытать счастья в легчайшем весе и побороться за временный чемпионский титул.

Мовсар Евлоев на сегодняшний день является одним из сильнейших бойцов Республики Ингушетия – за два года он провел 6 профессиональных поединков и во всех праздновал победу. А последний успех в бою против многоопытного Ли Моррисона лишний раз подтвердил, что Мовсар уже вышел на тот уровень, когда можно претендовать на чемпионский титул. Многотысячная группа поддержки на родной земле придаст ему еще больший стимул в этом поединке.