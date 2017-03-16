M-1 Challenge 79 состоится 1 июня в Санкт-Петербурге

1 июня в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который традиционно состоится в рамках культурной программы Петербургского Международного Экономического Форума — 2017.

Спортивное событие, проводимое под эгидой ведущего российского промоушена M-1 Global, обещает стать одним из самых значимых мероприятий лета в России и привлечь большое количество высокопоставленных гостей международного уровня. Лучшие бойцы смешанных единоборств России и мира соберутся в Северной столице, чтобы в очередной раз выявить сильнейших и подарить поклонникам ММА яркое и волнующее зрелище.

В год своего двадцатилетия Лига М-1 ставит цель подарить всем любителям смешанных единоборств самые волнующие и бескомпромиссные поединки, привлекая к участию знаменитых спортсменов со всего мира, организовывая яркие спортивные шоу. И мероприятие, проводимое в Санкт-Петербурге, займет особое место в насыщенном событиями году. В программе турнира будет проведено порядка 10 поединков по правилам ММА с участием известных спортсменов СНГ и зарубежья. Самые талантливые, перспективные, зрелищные бойцы ММА выйдут в рейдж 1 июня, чтобы сразиться в настоящей битве и в очередной раз устроить праздник для всех неравнодушных к этому виду спорта.