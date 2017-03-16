Украинская премьер-лига может расшириться до 16 команд, сообщает «Плюс спорт».

По информации источника, пять клубов первой лиги проходят аттестацию, чтобы получить разрешение выступать в элитном дивизионе. В настоящее время аттестацию проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичёвец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев».

Все эти клубы уже летом могут пополнить премьер-лигу. Сейчас в высшем дивизионе выступают 12 команд. Даже если формат турнира не изменится и в УПЛ останется 12 команд, сразу три клуба могут перейти в премьер-лигу из первой лиги, потому что в связи со сложным финансовом положением «Днепр» вообще на грани исчезновения.