Сидельников получил травму, Павлович сразится против Мохнаткина

Участник титульного поединка в тяжелом весе Кирилл Сидельников во время подготовки к бою получил травму и не сможет оспорить чемпионский пояс FIGHT NIGHTS GLOBAL с Сергеем Павловичем.

Напомним, пятираундовый бой тяжеловесов должен был состояться 31 марта в Москве и стать главным событием турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 62. Руководство приняло решение не переносить титульный поединок на более поздний срок, определив чемпиона тяжелого веса именно 31 марта.

Новым соперником Сергея Павловича (10-0) стал известный российский боец, чемпион мира по боевому самбо из Санкт-Петербурга Михаил Мохнаткин (9-1-2).

Данное противостояние возглавит турнир. Кирилл Сидельников становится претендентом №1 на поединок с будущим чемпионом.