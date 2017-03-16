Леонарду Жардим: Я всегда говорил, что во Франции отличные футболисты и чемпионат высокого уровня

Тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу своей команды в матче против «Манчестер Сити» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы выдали классный матч, особенно первый тайм, когда команда прессинговала соперника по всему полю, второй получился поспокойнее. Но если проанализировать два матча, «Монако» заслужил выход в одну четвертую. Мы просто лучше играли, чем «Сити», - заявил газете L’Equipe тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1). - Не знаю, лучший ли это был при мне первый период «Монако», но ведь было ясно: если хотим пройти дальше, пока свежие надо прессинговать очень высоко, лишить «Сити» мяча. Что и получилось. Мы знали, что «Сити» играет очень высоко, но в их защите образуются свободные зоны. Края хорошо атакуют, но вот когда надо защищаться, уже не так хороши. Попытались использовать эти недостатки. Вообще англичане – удобный для нас соперник: прошли «Арсенал» два года назад, обыграли «Тоттенхэм» в группе. Мы сейчас единственные представители Франции в Лиге чемпионов, и это дополнительная ответственность. Я всегда говорил, что во Франции отличные футболисты и чемпионат высокого уровня. Если мы обыгрываем второе место английской Премьер-лиги, значит, наш чемпионат не хуже».

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.