Али Багаутинов подписал контракт с Fight Nights
Ростер наилегчайшего дивизиона (56.7 кг) компании Fight Nights Global получил тотальное усиление: долгосрочный контракт с промоушеном подписал один из сильнейших российских бойцов, экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов (14-5).
«Нокаутер» на данный момент занимает 16-ю строчку рейтинга лучших бойцов наилегчайшего веса планеты, по мнению сайта Fightmatrix. В ближайшие дни будет объявлена дата поединка Али и имя его соперника.
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