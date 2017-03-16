Килиан Мбаппе: «Манчестер Сити» - одна из лучших команд в Европе, но это был не их день

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился мнением о победе над «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

- Посмотрите на мои глаза, они сияют, это действительно удивительно. Я очень рад, и надеюсь, что это только начало. «Манчестер Сити» - одни из лучших в Европе, с игроками мирового класса, и нам удалось поднять наш уровень, совершить подвиг. Это был не их день, а наш. Мы не позволяли им играть, почти каждый момент воплощался в гол и бил по их боевому духу.

Во второй половине мы были вынуждены отступить, они начали прерывать некоторые передачи, в том числе де Брюйне и Сильва. Но мы показали характер и забили третий гол, - приводит слова Мбаппе France Football.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.