Килиан Мбаппе: «Манчестер Сити» - одна из лучших команд в Европе, но это был не их день
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился мнением о победе над «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).
- Посмотрите на мои глаза, они сияют, это действительно удивительно. Я очень рад, и надеюсь, что это только начало. «Манчестер Сити» - одни из лучших в Европе, с игроками мирового класса, и нам удалось поднять наш уровень, совершить подвиг. Это был не их день, а наш. Мы не позволяли им играть, почти каждый момент воплощался в гол и бил по их боевому духу.
Во второй половине мы были вынуждены отступить, они начали прерывать некоторые передачи, в том числе де Брюйне и Сильва. Но мы показали характер и забили третий гол, - приводит слова Мбаппе France Football.
Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.
Матч
Монако - Манчестер Сити - 3:1 (2:0)
Голы
Мбаппе 7 (1:0). Фабиньо 29 (2:0). Сане 71 (2:1). Бакайоко 77 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Раджи (Туре, 69), Менди, Фабиньо, Сидибе, Эмерсон, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен (Дирар, 90), Мбаппе (Моутинью, 80)
Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Клиши (Ихеаначо, 84), Санья, Стерлинг, Сане, Фернандиньо, Силва, де Брюйне, Агуэро
Предупреждения:
Бакайоко, 58; Лемар, 90; Жермен, 90 - Стерлинг, 74
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Текстовая трансляция