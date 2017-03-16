Вердум открыл камеди-бар в Бразилии

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний бразилец Фабрисио Вердум открыл камеди-бар в Сан-Пауло.

«У меня есть и другие инвестиции. Я уже не молод, мне 39 лет. Но я продолжаю драться. Приходится думать о будущем, поэтому занимаюсь вложениями. Мне повезло по жизни, я зарабатываю деньги на том, что мне нравится. Не все люди имеют подобную работу. Мне всегда хотелось открыть камеди бар. Я сам умею шутить. Идея заключается в том, чтобы сначала повеселиться, а потом посмотреть бои UFC», - сказал Вердум.

Напомним, что бразилец за свою карьеру провел 28 поединков, в которых одержал 21 победу, потерпел шесть поражений и еще одну схватку свел вничью.