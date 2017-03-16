Файзулин не покинет «Зенит» до окончания контракта
Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, восстанавливающийся после травмы колена, не покинет петербургский клуб до окончания контракта, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам источника, сам футболист вряд ли будет принимать участие в матчах за команду - в тренерском штабе на игрока не рассчитывают, а самому Файзулину вряд ли позволит здоровье.
При этом отмечается, что в клубе с пониманием относятся к ситуации и не намерены расторгать действующее до лета 2018 года соглашение.
Напомним, что 30-летний Файзулин выступает за «Зенит» с 2008 года, провел с тех пор за питерский клуб 157 матчей и забил 21 мяч.
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