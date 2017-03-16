Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с Мугурусой
Третья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в
полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала
чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового
рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).
«Определенно это лучший
для меня матч на турнире, – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.
– Причем я играла против очень хорошего соперника, так что изначально это был
матч чуть более высокого уровня.
Мне всегда удаются матчи с
ней. И неважно, в какой форме я нахожусь. У меня не было таких хороших матчей
на турнире до этого, а с ней игра всегда выходит на другой уровень».
Отметим, что счет личных
встреч между Плишковой и Мугурусой стал 6:1 в пользу теннисистки из Чехии. При
этом единственную победу над Плишковой Мугуруса одержала в их первом матче в
2013 году на Roland Garros.
В ½ финала Плишкова сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 7:6, 7:6
Место и дата
16 марта 05:00, , Онлайн-трансляция