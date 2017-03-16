Каролина Плишкова: Мне всегда удаются матчи с Мугурусой

Третья ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе. В ¼ финала чешская теннисистка на двух тай-брейках победила седьмого номера мирового рейтинга Гарбинье Мугурусу из Испании (7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).

«Определенно это лучший для меня матч на турнире, – приводит слова Плишковой официальный сайт WTA. – Причем я играла против очень хорошего соперника, так что изначально это был матч чуть более высокого уровня.

Мне всегда удаются матчи с ней. И неважно, в какой форме я нахожусь. У меня не было таких хороших матчей на турнире до этого, а с ней игра всегда выходит на другой уровень».

Отметим, что счет личных встреч между Плишковой и Мугурусой стал 6:1 в пользу теннисистки из Чехии. При этом единственную победу над Плишковой Мугуруса одержала в их первом матче в 2013 году на Roland Garros.

В ½ финала Плишкова сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой.