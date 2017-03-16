ВИДЕО ДНЯ: Победные танцы игроков «Монако» после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов
Официальный твиттер Монако поделился видео из раздевалки команды, где игроки празднуют победу над «Манчестер Сити» (3:1) и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"🎤On est en 1/4, on est en 1/4🎤" La joie du vestiaire après la qualif !!! #ASMMCI pic.twitter.com/qmZsq5ZV5n— AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 марта 2017 г.
Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях уступил «Монако» 1:3 и по сумме двух матчей (6:6) вылетел из Лиги чемпионов из-за меньшего числа голов, забитых на чужом поле.
Лучшим игроком матча признан 18-летний нападающий монегасков Килиан Мбаппе.
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