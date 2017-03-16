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В четверг сборная России стартует на третьем этапе «Золотой лиги»

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

В четверг женская сборная России по гандболу проведет свой первый матч на третьем этапе «Золотой лиги», который пройдет во Франции.

В стартовой игре соперником команды Евгения Трефилова станет сборная Норвегии. Матч пройдет в Ле-Мане.

В составе сборной России на турнире во Франции 18 игроков:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);

правые крайние: Марина Судакова («Кубань»);

правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все – «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»);

разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»);

левые полусредние: Ярослава Фролова  («Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);

линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»);

левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»).

Напомним, после двух этапов в «Золотой лиге» лидирует Норвегия, у которой 12 очков. Далее идут Дания (6 очков) и Франции (4 очка). У России два очка.

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