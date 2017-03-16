В четверг сборная России стартует на третьем этапе «Золотой лиги»
В четверг женская сборная России по гандболу проведет свой первый матч
на третьем этапе «Золотой лиги», который пройдет во Франции.
В стартовой игре
соперником команды Евгения Трефилова станет сборная Норвегии. Матч пройдет в
Ле-Мане.
В составе сборной России
на турнире во Франции 18 игроков:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);
правые крайние: Марина Судакова («Кубань»);
правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все – «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»);
разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»);
левые полусредние: Ярослава Фролова («Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);
линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»);
левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»).
Напомним, после двух этапов в «Золотой лиге» лидирует
Норвегия, у которой 12 очков. Далее идут Дания (6 очков) и Франции (4 очка). У
России два очка.