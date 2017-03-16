Капризов возглавил рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News
Российский нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилл Капризов возглавил рейтинг самых перспективных молодых игроков 2017 года по версии американского издания The Hockey News.
В текущем сезоне КХЛ 19-летний Капризов провел 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи.В пятерку лучших вошли Филипп Майерс («Филадельфия»), Джордан Гринуэй («Миннесота»), Томас Чабот («Оттава») и Брэндон Монто («Анахайм»).
Рейтинг самых перспективных хоккеистов мира по версии The Hockey News:
1. Кирилл Капризов («Миннесота»)
2. Филипп Майерс («Филадельфия»)
3. Джордан Гринуэй («Миннесота»)
4. Томас Чабот («Оттава»)
5. Брэндон Монто («Анахайм»)
6. Джек Рослович («Виннипег»)
7. Джейкоб Ларссон («Анахайм»)
8. Кристиан Фишер («Аризона»)
9. Оливер Бьйоркстанд («Коламбус»)
10. Джоэл Эрикссон («Миннесота»)
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