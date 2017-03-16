Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для болельщиков матча Россия - Бельгия

Администрация Краснодарского края опубликовала памятку для фанатов, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Бельгии.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 28 марта.

«Для более комфортного посещения мероприятия болельщикам рекомендовано прибывать в район расположения стадиона «Фишт» за три-четыре часа до начала матча, пользоваться услугами общественного транспорта, электропоездами «Ласточка» и такси, а также заранее определиться с парковкой автомобиля.

Не брать с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей, в том числе, громоздких предметов, оружия, огнеопасных и пиротехнических изделий, дымовых шашек, газовых баллонов, бутылок, чашек, а также упаковок ТЕТРАПАК, алкогольных напитков любого рода», - говорится на сайте администрации Краснодарского края.