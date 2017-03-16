Мбаппе, Облак, Дибала и Шмейхель претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА
назвал четырех претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов вошли:
– форвард «Монако» Килиан Мбаппе. 18-летний француз забил один гол в матче с «Манчестер Сити» (3:1).
– голкипер «Атлетико» Ян Облак. 24-словенец отбил семь ударов в матче с «Байером» (0:0).
– форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. 23-летний аргентинец стал автором единственного гола в ворота «Порту» (1:0).
– голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель. 30-летний датчанин сделал пять сэйвов в матче с «Севильей» (2:0), в том числе отразив пенальти.
Голосование на сайте УЕФА продлится до пятницы.
Напомним, «Атлетико», «Лестер», «Монако» и «Ювентус» вышли в ¼ финала Лиги чемпионов, жеребьевка которой пройдет в пятницу в Ньоне.
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