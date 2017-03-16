Людовик Жюли: Уверен, Мбаппе вызовут в сборную, он этого заслуживает

Бывший полузащитник сборной Франции Людовик Жюли - о нападающем «Монако» Мбаппе, признанном лучшим игроком команды в победном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

«Команда попала в непростую ситуацию, лишившись Фалькао (травмирован – прим. ред.), у него ведь огромный опыт в еврокубках (10 голов в 14 матчах Лиги чемпионов – прим. ред.), - сказал газете L’Equipe бывший полузащитник сборной Франции Людовик Жюли после победы «Монако» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (3:1). - Но сила «Монако» в сыгранности нападающих, играет ли пара Мбаппе – Фалькао или Мбаппе – Жермен. Да, у Мбаппе и Жермена не такой опыт, как у Фалькао, но они берут юношеской энергетикой, задором. Они прекрасно дополняют друг друга. Мбаппе – скоростной, Жермен хорошо цепляется за мяч. И то, что делает Мбаппе – это просто супер в таком-то возрасте! Восемнадцать лет, но такая уверенность, такое хладнокровие! Забивает себе и забивает. Не получилось, когда вышел один на один с вратарем – не беда, через минуту забил. Если продолжит в таком духе, его ждет блестящее будущее. Я не тренер, не знаю планы Дидье Дешама (тренер сборной Франции - прим. ред.), но, уверен, скоро его вызовут в сборную. Он этого заслуживает».

Напомним, выиграв 3:1 у «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, «Монако» по сумме двух матчей (6:6) прошел в следующую стадию Лиги. Мбаппе открыл счет в этом матче на 7-й минуте.