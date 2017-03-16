Госдума не поддержала ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результата
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что комитет не поддержал инициативу ограничить уровень зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачного результата на соревнованиях.
- Данная инициатива может нанести удар по детским тренерам. К тому же это нарушает Трудовой кодекс, - сказал Дегтярев.
Решение не поддерживать данный законопроект было вынесено членами комитета на заседании в четверг.
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