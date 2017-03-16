Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер

Полузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (0:2), в котором он получил удаление за стычку с форвардом Джейми Варди.

«Он ничего не сказал, просто все здорово разыграл. Мы сошлись лицом к лицу, после чего он упал.

Думал, английские игроки должны быть более стойкими. Он сам встал лицом к лицу ко мне, а потом упал.

Я не трогал его, я не делал движения головой. Он свалился, и судья показал нам по желтой карточке.

По мне он обманщик. И если бы он был иностранец, вы, английские журналисты, сказали бы то же самое.

«Лестер» вел в счете 2:0, команда играла как мужчины, одержала победу. Вы не лучше нас, но вы побеждаете 2:0. Вы идете дальше, так просто играйте в футбол. Ты классный игрок, выступаешь за сборную. Тебе не нужно так поступать.

Мне бы хотелось поговорить с ним. Но вы сами знаете, вокруг много камер, много сотрудников безопасности. И мне нужно думать о следующем сезоне, чтобы не заработать дисквалификацию», – приводит Goal.com слова Насри.

Напомним, Насри получил красную карточку на 74-й минуте при счете 2:0 в пользу «Лестера».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча