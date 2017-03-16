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Самир Насри: Варди – обманщик, мне хотелось поговорить с ним, но вокруг было много камер

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (0:2), в котором он получил удаление за стычку с форвардом Джейми Варди.

«Он ничего не сказал, просто все здорово разыграл. Мы сошлись лицом к лицу, после чего он упал.

Думал, английские игроки должны быть более стойкими. Он сам встал лицом к лицу ко мне, а потом упал.

Я не трогал его, я не делал движения головой. Он свалился, и судья показал нам по желтой карточке.

По мне он обманщик. И если бы он был иностранец, вы, английские журналисты, сказали бы то же самое.

«Лестер» вел в счете 2:0, команда играла как мужчины, одержала победу. Вы не лучше нас, но вы побеждаете 2:0. Вы идете дальше, так просто играйте в футбол. Ты классный игрок, выступаешь за сборную. Тебе не нужно так поступать.

Мне бы хотелось поговорить с ним. Но вы сами знаете, вокруг много камер, много сотрудников безопасности. И мне нужно думать о следующем сезоне, чтобы не заработать дисквалификацию», – приводит Goal.com слова Насри.

Напомним, Насри получил красную карточку на 74-й минуте при счете 2:0 в пользу «Лестера».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Лестер Сити - Севилья - 2:0 (1:0)

Голы

Морган 27 (1:0). Олбрайтон 54 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Хут, Марез (Амарти, 88), Ндиди, Олбрайтон, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Слимани, 64)

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Меркадо (Мариано, 46), Пареха, Витоло, Н'Зонзи, Сарабиа (Йоветич, 46), Иборра, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 68)

Незабитые пенальти

Н'Зонзи (Севилья), 80

Предупреждения:

Варди, 74; Шмейхель, 79; Ндиди, 84; Марез, 89 - Насри, 16; Витоло, 59

Удаления:

нет - Насри, 73

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 марта 22:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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