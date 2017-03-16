Сергей Кирьяков: Игра с «Арсеналом» определяющая для «Зенита»
Перед матчем «Зенит» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Кирьяков поделился мнением о важности предстоящей игры.
«Все мы прекрасно понимаем, что для «Зенита» эта игра во многом определяющая. При неудачном раскладе они практически выбывают из гонки преследования «Спартака», из борьбы за первое место. Мы должны это учитывать. Наверняка с первых минут матча против нас будет плотный прессинг, «Зенит» пойдет вперед, много мячей будет доставляться вперед на Дзюбу. В матчах такого уровня самое главное - первые пятнадцать-двадцать минут, потом будет полегче», - рассказал Кирьяков в интервью клубной пресс-службе «Арсенала».
Напомним, что матч «Зенит» - «Арсенал» состоится 19 марта в 19:30. «Зенит занимает 3 место в РФПЛ с 36 очками, у «Арсенала» 15 очков и 14 место.
«Все мы прекрасно понимаем, что для «Зенита» эта игра во многом определяющая. При неудачном раскладе они практически выбывают из гонки преследования «Спартака», из борьбы за первое место. Мы должны это учитывать. Наверняка с первых минут матча против нас будет плотный прессинг, «Зенит» пойдет вперед, много мячей будет доставляться вперед на Дзюбу. В матчах такого уровня самое главное - первые пятнадцать-двадцать минут, потом будет полегче», - рассказал Кирьяков в интервью клубной пресс-службе «Арсенала».
Напомним, что матч «Зенит» - «Арсенал» состоится 19 марта в 19:30. «Зенит занимает 3 место в РФПЛ с 36 очками, у «Арсенала» 15 очков и 14 место.
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